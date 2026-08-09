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Locales comerciales en venta en Livorno, Italia

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7 propiedades total found
Propiedad comercial 150 m² en Piombino, Italia
Propiedad comercial 150 m²
Piombino, Italia
Área 150 m²
MV-121221W. Vernorgo de la ciudad de la ciudad de Moscú. Vagornask + винодельня. 18 га виног…
$2,34M
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Propiedad comercial 1 154 m² en Rosignano Marittimo, Italia
Propiedad comercial 1 154 m²
Rosignano Marittimo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 154 m²
LD-1030. Hotel de lujo en venta en CastiglioncelloEn Castiglioncello, el famoso “pearl del m…
$9,38M
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Hotel 950 m² en Rosignano Marittimo, Italia
Hotel 950 m²
Rosignano Marittimo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 950 m²
LD-1305. En Castiglioncello en venta hotel de lujoHotel exclusivo junto al mar en Castiglion…
$5,86M
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Propiedad comercial 2 100 m² en Marciana, Italia
Propiedad comercial 2 100 m²
Marciana, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 100 m²
LD-0374. Enciclopedia de la Unión de la Unión EuropeaPlaca de la industria de la industria. …
$5,86M
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Propiedad comercial 450 m² en Castagneto Carducci, Italia
Propiedad comercial 450 m²
Castagneto Carducci, Italia
Área 450 m²
KK-LU1. El "Indicador de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de la Unió…
$4,69M
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Propiedad comercial 650 m² en Castagneto Carducci, Italia
Propiedad comercial 650 m²
Castagneto Carducci, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 650 m²
KK-1858. Muy hermosa finca en BolgeriSituado en una de las zonas más bellas de la Toscana, e…
$1,99M
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Hotel 1 050 m² en Livorno, Italia
Hotel 1 050 m²
Livorno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 050 m²
LD-1184. En Livorno se pone a la venta hotel de lujoLa mansión al estilo de la Libertad, con…
$5,86M
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