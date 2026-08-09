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Propiedades residenciales en venta en Livorno, Italia

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casas independientes
9
10 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Rosignano Marittimo, Italia
Villa 4 habitaciones
Rosignano Marittimo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 360 m²
LD-1056. Casa de hadas con piscina en CastiglioncelloEn Toscana, en el magnífico Castiglionc…
$2,58M
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Villa 5 habitaciones en Quercianella, Italia
Villa 5 habitaciones
Quercianella, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 230 m²
KK-081020. Villa con acceso al marQUERCIANELLA - en esta ciudad con infraestructura completa…
$1,76M
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Villa en Castagneto Carducci, Italia
Villa
Castagneto Carducci, Italia
Área 300 m²
CA-10727. Villa tosca en Castañeto Carducci. Livorno. tuscanyLa antigua villa toscana se enc…
$3,16M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en Quercianella, Italia
Villa 4 habitaciones
Quercianella, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
KK-dl625. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » КвэрчанелаВила в Quercianella ( Тоскана. 10…
$2,34M
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Villa 6 habitaciones en Cecina, Italia
Villa 6 habitaciones
Cecina, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 300 m²
KK-CS156. Villa (venta) » Italia » Toscana » CecinaDesde el mar 6 km / autopista - 7 km / ae…
$4,10M
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Villa en Campiglia Marittima, Italia
Villa
Campiglia Marittima, Italia
Área 250 m²
KK-020317-1. Villa (venta) » Italia » Toscana » Campilla MarittimaPropiedad de 1800, constru…
$3,63M
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Villa en San Vincenzo, Italia
Villa
San Vincenzo, Italia
Área 950 m²
KK-CS92. Villa (venta) » Italia » Toscana » San VincenzoA 1,5 km del mar, la propiedad está …
$4,10M
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Villa 4 habitaciones en Cecina, Italia
Villa 4 habitaciones
Cecina, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 310 m²
CA-1581-PI. Nueva villa elegante con piscina en Chechina. Livorno. tuscanyExclusiva villa en…
$1,88M
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Villa 6 habitaciones en Piombino, Italia
Villa 6 habitaciones
Piombino, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 800 m²
KK-M73. Villa del siglo XV construida en Piombino800 metros cuadrados y 800 jardines - una z…
$3,52M
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Apartamento en Livorno, Italia
Apartamento
Livorno, Italia
Área 110 m²
¡Se requiere reconstrucción!El edificio consta de 12 apartamentos.La villa está rodeada de u…
$58,096
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Parámetros de las propiedades en Livorno, Italia

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