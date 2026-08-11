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Propiedades residenciales en venta en Lecco, Italia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Lecco, Italia
Villa 6 habitaciones
Lecco, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 570 m²
IT-300418-1. Villa histórica en el lago de ComoVenta es una villa histórica en el lago de Co…
$5,63M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa en Colico, Italia
Villa
Colico, Italia
Área 430 m²
AS-VR-133. Vialzulmana "Coro"Viala с захватывающим видом на озеро и на залив Пиона, над озер…
$1,76M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa en Vassena, Italia
Villa
Vassena, Italia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Esta magnífica villa de lujo en venta se encuentra en Lombardía, justo a orillas del lago de…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Lecco, Italia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
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