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Propiedades residenciales en venta en Latina, Italia

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1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Latina, Italia
Villa 5 habitaciones
Latina, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 680 m²
AG-160316-1. Universidad de Bulgaria en la región de la región de la región de la región de …
$1,35M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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