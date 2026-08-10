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Propiedades residenciales en venta en La Spezia, Italia

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Lerici
5
10 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en La Serra, Italia
Apartamento 4 habitaciones
La Serra, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
PO-210417. Italia. Lerici Town. Apartamento 140 m2Italia. Proponemos considerar la compra de…
$621,266
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Apartamento 4 habitaciones en Levanto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Levanto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
KK-280416-17. Apartamentos para Pradazh en la ciudad de Levanto. SpiceApartamentos 120 metro…
$1,23M
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Villa 6 habitaciones en La Serra, Italia
Villa 6 habitaciones
La Serra, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 240 m²
SIR-150515-2. Villa con jardín en la ciudad de Lerici Un jardín mediterráneo de más de 7000 …
$8,21M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 3 habitaciones en Bonassola, Italia
Villa 3 habitaciones
Bonassola, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 250 m²
KK-280817-1. Villa 250 km con piscina y jardín en 2000 kmVilla en venta 250 km con piscina y…
$1,58M
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Villa 4 habitaciones en La Serra, Italia
Villa 4 habitaciones
La Serra, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
KK-190317. Nueva villa Art Nouveau en Lerici. liguriaVilla "Venere Azzurra" construido en 20…
$3,05M
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Villa 5 habitaciones en La Serra, Italia
Villa 5 habitaciones
La Serra, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
KK-280416-8. Villa de lujo, situada en una ciudad en LericiVilla de lujo, situada en una ciu…
$6,10M
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Villa en La Serra, Italia
Villa
La Serra, Italia
Área 230 m²
KK-100317. Villa (venta) » Italia » Liguria » LericiLa villa principal en 160 km + dependenc…
$1,88M
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Villa 6 habitaciones en Levanto, Italia
Villa 6 habitaciones
Levanto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 116 m²
KK-020317-4. Villa (venta) » Italia » Liguria » LevantoLa villa se encuentra en el Parque Na…
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Villa 6 habitaciones en Vernazza, Italia
Villa 6 habitaciones
Vernazza, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 120 m²
KK-070715-2. Villa en Parque Nacional Cinque Terre ItaliaVilla 120 km de espacio habitable +…
$1,99M
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Villa en Portovenere, Italia
Villa
Portovenere, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2
PORTOVENERE (LA SPECIA) // 100 M2 área // SOLARIUM 40 M2 // 4 Dormitorios // 2 Baños // Vist…
$1,22M
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Tipos de propiedades en La Spezia

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