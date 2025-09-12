Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Ischia
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Ischia, Italia

1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Ischia, Italia
Villa 7 habitaciones
Ischia, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 4 250 m²
Número de plantas 3
Villa panorámica con piscina y jardín a pocos pasos de Maronti Beach – Barano d’IschiaEn el …
$3,08M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir