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Locales comerciales en venta en Giulianova, Italia

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Propiedad comercial 100 m² en Giulianova, Italia
Propiedad comercial 100 m²
Giulianova, Italia
Habitaciones 1
Área 100 m²
Espacio comercial con tres ventanas a 50 metros de la carretera Adriática Renovado en 2004 Á…
$232,525
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Hotel 3 000 m² en Giulianova, Italia
Hotel 3 000 m²
Giulianova, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 3 000 m²
IT-07070720. Hotel en primera línea 3*En la zona central de Julianova Lido, un hotel de seis…
$3,75M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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