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Propiedades residenciales en venta en Giulianova, Italia

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casas independientes
8
8 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Giulianova, Italia
Villa 6 habitaciones
Giulianova, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
IT-200618. Viala en el distrito de investigación, "Construcción de la región", "Conferencia …
$843,984
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Villa 4 habitaciones en Mosciano SantAngelo, Italia
Villa 4 habitaciones
Mosciano SantAngelo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
CE-. PUBLICACIÓN DE LA UBRA (TAG1> ( таунхаус дуплекс ) В самом престижаом районе годанжль; …
$644,710
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Villa en Giulianova, Italia
Villa
Giulianova, Italia
Área 500 m²
BG-AH09U . Kлассическая вилла в GiulianovaЭлегантная виллла в классическом стиле, расположен…
$3,52M
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TekceTekce
Villa 6 habitaciones en Giulianova, Italia
Villa 6 habitaciones
Giulianova, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 200 m²
CE-77. Brandy Viallaya. Dirección General de Pensión de Plegada de Plegalya, Pistola de Pis…
$3,28M
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Villa 4 habitaciones en Giulianova, Italia
Villa 4 habitaciones
Giulianova, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 230 m²
IT- Venta casa de dos plantas con una superficie de 230 metros cuadradosVenta es una casa de…
$257,884
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Villa 5 habitaciones en Giulianova, Italia
Villa 5 habitaciones
Giulianova, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 520 m²
ARH-180220-1. Pola de la Universidad de Investigación y Producción de Pilotos de la Universi…
$820,540
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Adosado Adosado 11 habitaciones en Giulianova, Italia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Giulianova, Italia
Habitaciones 11
Área 350 m²
Casa unifamiliar con jardín de 1.000 metros cuadrados Dispuestos en dos plantas de 150 metro…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Giulianova, Italia
Villa 4 habitaciones
Giulianova, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 240 m²
EC-181219-2. Tardía de la República de Bulgaria, "Información de la Comunidad de la Comunida…
$644,710
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