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Locales comerciales en venta en Foligno, Italia

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Propiedad comercial 2 500 m² en Foligno, Italia
Propiedad comercial 2 500 m²
Foligno, Italia
Área 2 500 m²
Propiedad comercial de 2.500 m2 totalmente alquilada (propiedad reformada) en una posición e…
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Producción 7 200 m² en Foligno, Italia
Producción 7 200 m²
Foligno, Italia
Área 7 200 m²
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