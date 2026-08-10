Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Ferrara
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Ferrara, Italia

;
Unione Alto Ferrarese
8
Cento
8
9 propiedades total found
Villa en Ferrara, Italia
Villa
Ferrara, Italia
Área 1 250 m²
BG-CC859. Mansión en venta en 1760, en un hermoso lugar históricoEn la región de Emilia-Roma…
$2,51M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Renazzo, Italia
Villa 4 habitaciones
Renazzo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Casa unifamiliar semi - en RenazzoLa propiedadCasa adosada semi - en la CLASE A en Renazzo. …
$370,366
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Cento, Italia
Villa 5 habitaciones
Cento, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Villa adosada en CentoLa propiedadVilla adosada en CLASE A en Cento.   Propiedad prestigiosa…
$520,514
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Renazzo, Italia
Villa 4 habitaciones
Renazzo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Villa adosada en RenazzoLa propiedadVilla adosada en la CLASE A en Renazzo. 167 metros cuadr…
$350,346
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Renazzo, Italia
Villa 5 habitaciones
Renazzo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Villa de cuatro familias en RenazzoLa propiedadVilla de cuatro familias en la clase A de 161…
$320,316
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Cento, Italia
Villa 4 habitaciones
Cento, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Villa de tres familias en CentoLa propiedadEspléndida villa de tres familias en Cento de 180…
$420,415
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Cento, Italia
Villa 4 habitaciones
Cento, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Villa de tres familias en CentoLa propiedadEspléndida villa de tres familias en Cento, de 16…
$400,395
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Renazzo, Italia
Villa 4 habitaciones
Renazzo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villas independientes en RenazzoLa propiedadVillas independientes en Renazzo en   CLASE A   …
$320,316
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Cento, Italia
Villa 4 habitaciones
Cento, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Villa en el campo en CentoLa propiedadVilla en el campo en Cento.   En el campo de Emilia he…
$1,00M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Ferrara

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Ferrara, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir