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Propiedades residenciales en venta en Fermo, Italia

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SantElpidio a Mare
7
45 propiedades total found
Casa 17 habitaciones en Falerone, Italia
Casa 17 habitaciones
Falerone, Italia
Habitaciones 17
Área 400 m²
Gran granja reformada con accesorio de gran calidad adyacente (por renovación) Pisos de ladr…
Precio en demanda
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Casa 9 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Casa 9 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 9
Área 206 m²
Casa en el casco antiguo en tres niveles Planta baja y ático con dos habitaciones baño y cue…
$174,393
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Casa en Lapedona, Italia
Casa
Lapedona, Italia
Área 5 000 m²
Superficie construida de cinco lotes de aproximadamente 1.000 m2 cada uno con una amplia vis…
Precio en demanda
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DD CO DEDD CO DE
Casa en Campofilone, Italia
Casa
Campofilone, Italia
Área 3 000 m²
Parcela edificable de 3.000 metros cuadrados con amplia vista al mar y doble acceso Posibili…
$151,021
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Apartamento 4 habitaciones en Montottone, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Montottone, Italia
Habitaciones 4
Área 60 m²
Apartamentos en el centro histórico (n.ro 3) nueva estructura ladrillo y entrada de suelos de madera
Precio en demanda
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Casa en SantElpidio a Mare, Italia
Casa
SantElpidio a Mare, Italia
Área 7 000 m²
Parcela de 7.000 metros cuadrados para un volumen máximo de 270 metros cúbicos (más sótano y…
$58,131
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TekceTekce
Apartamento 6 habitaciones en Montappone, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Montappone, Italia
Habitaciones 6
Área 120 m²
Apartamento en planta baja en un condominio de sólo dos unidades. Entrada independiente con …
$116,262
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Apartamento 4 habitaciones en Montottone, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Montottone, Italia
Habitaciones 4
Área 80 m²
Número de referencia: N1356 Nombre de la propiedad: Casa Marino Ubicación: en el país Ciu…
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en Falerone, Italia
Casa 5 habitaciones
Falerone, Italia
Habitaciones 5
Área 80 m²
Casa en el centro histórico reformado en 2024 en la primera planta con un ático y sótano usa…
$98,823
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Casa 7 habitaciones en Massa Fermana, Italia
Casa 7 habitaciones
Massa Fermana, Italia
Habitaciones 7
Área 200 m²
Número de referencia: N1423 Nombre de la propiedad: Casa Fermana Ubicación: en el país Ci…
$92,137
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Casa en Campofilone, Italia
Casa
Campofilone, Italia
Área 15 000 m²
casa unifamiliar con estructura de hormigón armado en las afueras del pueblo en dos plantas …
Precio en demanda
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Casa en Lapedona, Italia
Casa
Lapedona, Italia
Área 30 000 m²
Lote de aproximadamente tres hectáreas con una superficie de construcción de 17.500 metros c…
Precio en demanda
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Apartamento 9 habitaciones en Montappone, Italia
Apartamento 9 habitaciones
Montappone, Italia
Habitaciones 9
Área 160 m²
Apartamento de 160 metros cuadrados con garaje abuhardillado de 100 metros cuadrados
$127,889
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Casa 10 habitaciones en Montottone, Italia
Casa 10 habitaciones
Montottone, Italia
Habitaciones 10
Área 200 m²
En la casa central, el cielo ha sido abandonado, estructura de tres pisos con pisos de ladri…
$58,131
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Apartamento 5 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Apartamento 5 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 5
Área 90 m²
Apartamento en las afueras de un condominio popular. Primera planta sin ascensor, superficie…
$69,757
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Casa 14 habitaciones en Campofilone, Italia
Casa 14 habitaciones
Campofilone, Italia
Habitaciones 14
Área 300 m²
Casale mar de 300 m2 con dependencia de 30 m2 y terreno de unos 2.0 hectáreas con olivos y p…
$424,357
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Apartamento 8 habitaciones en Montappone, Italia
Apartamento 8 habitaciones
Montappone, Italia
Habitaciones 8
Área 120 m²
Apartamento de 120 m2 en la primera planta con entrada independiente en un pequeño condomini…
$127,889
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Campofilone, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Campofilone, Italia
Habitaciones 8
Área 200 m²
Villa con parque vallado de 3.550 m2 en una zona exclusiva a pocos km del mar. Apartamento d…
$488,302
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Casa 8 habitaciones en Lapedona, Italia
Casa 8 habitaciones
Lapedona, Italia
Habitaciones 8
Área 240 m²
Cottage a renovar con vistas al mar y 800 metros cuadrados de patio Posibilidad de anexar má…
Precio en demanda
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Casa 7 habitaciones en Montottone, Italia
Casa 7 habitaciones
Montottone, Italia
Habitaciones 7
Área 100 m²
Casa en la antigua casa de la ciudad en dos plantas más pequeños accesorios y jardín de 130 …
$69,757
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Casa 11 habitaciones en Massa Fermana, Italia
Casa 11 habitaciones
Massa Fermana, Italia
Habitaciones 11
Área 220 m²
Número de referencia: N449 Nombre de la propiedad: Casa Mucci Ubicación: en el país Ciuda…
$93,010
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Apartamento 4 habitaciones en Montottone, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Montottone, Italia
Habitaciones 4
Área 70 m²
Apartamento de primera planta con entrada independiente con salón, cocina americana, baño, d…
$93,010
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Casa 16 habitaciones en Montefortino, Italia
Casa 16 habitaciones
Montefortino, Italia
Habitaciones 16
Área 540 m²
Gran casa de campo en el pueblo 5 km desde la estructura de piedra central adyacente a otras…
$87,197
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Casa 6 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Casa 6 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 6
Área 80 m²
Renovación de la casa en el casco antiguo Tres niveles de 25 metros cuadrados cada cuadrado …
$34,879
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Adosado Adosado 10 habitaciones en Lapedona, Italia
Adosado Adosado 10 habitaciones
Lapedona, Italia
Habitaciones 10
Área 270 m²
Terreno edificable en la periferia de 1.750 metros cuadrados ( 35 metros x 50 metros ) área …
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en Monte Vidon Corrado, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Monte Vidon Corrado, Italia
Habitaciones 5
Área 80 m²
encantadora casa de campo en las afueras del pueblo en una posición panorámica Compuesta por…
Precio en demanda
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Casa 11 habitaciones en Campofilone, Italia
Casa 11 habitaciones
Campofilone, Italia
Habitaciones 11
Área 350 m²
Casa rural con vistas al mar para renovar en dos niveles más ático 190 metros cuadrados prim…
Precio en demanda
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Casa 11 habitaciones en Monte Vidon Corrado, Italia
Casa 11 habitaciones
Monte Vidon Corrado, Italia
Habitaciones 11
Área 260 m²
Casa totalmente reformada (reconstruida) Dos niveles más ático. Corte de 1.280 metros cuadra…
$325,534
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Casa 8 habitaciones en Campofilone, Italia
Casa 8 habitaciones
Campofilone, Italia
Habitaciones 8
Área 160 m²
Casa de campo de 260 metros cuadrados de la década de 1980 en excelentes condiciones en tres…
Precio en demanda
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Apartamento 7 habitaciones en Montappone, Italia
Apartamento 7 habitaciones
Montappone, Italia
Habitaciones 7
Área 120 m²
Apartamento de primera planta en un condominio de sólo dos unidades. Construcción de los año…
$139,515
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