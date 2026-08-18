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Propiedades residenciales en venta en Emilia-Romaña, Italia

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Unione Alto Ferrarese
8
Cento
8
Tresinaro Secchia
4
Casalgrande
4
20 propiedades total found
Villa en Casalgrande, Italia
Villa
Casalgrande, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 700 m²
En San Remo, la perla de la Riviera dei Fiori, esta elegante villa está en venta, rodeada de…
$4,07M
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Villa en Santa Giustina, Italia
Villa
Santa Giustina, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Villa en venta en la zona de Rimini. El área total de la villa es de 350 metros cuadrados.m.…
$1,04M
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Villa 6 habitaciones en Misano Adriatico, Italia
Villa 6 habitaciones
Misano Adriatico, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 420 m²
WW-MA01. Villa con jardín y acceso directo a la playaMisano (Mar Adriático) Villa con jardín…
$3,87M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Casalgrande, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Casalgrande, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 1
El apartamento está situado en la primera planta de un condominio bien cuidado en un lugar t…
$256,236
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Villa en Ferrara, Italia
Villa
Ferrara, Italia
Área 1 250 m²
BG-CC859. Mansión en venta en 1760, en un hermoso lugar históricoEn la región de Emilia-Roma…
$2,51M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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Villa en Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italia
Villa
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 370 m²
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$2,90M
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 2 habitaciones en Casalgrande, Italia
Ático Ático 2 habitaciones
Casalgrande, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 7/7
Ofrecemos a la venta un elegante y totalmente renovado ático de 47 metros cuadrados en el ce…
$244,589
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Villa 6 habitaciones en Rímini, Italia
Villa 6 habitaciones
Rímini, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 050 m²
BG-CC814. Mansión de 1770 en los suburbios de RiminiEn los suburbios de Rimini, en el campo,…
$2,38M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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Villa 4 habitaciones en Renazzo, Italia
Villa 4 habitaciones
Renazzo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villas independientes en RenazzoLa propiedadVillas independientes en Renazzo en   CLASE A   …
$320,316
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Villa 9 habitaciones en Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italia
Villa 9 habitaciones
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 370 m²
Número de plantas 3
En la altura panorámica, en la zona del centro de vacaciones de Castrocaro Terme, la provinc…
$5,50M
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Villa 4 habitaciones en Cento, Italia
Villa 4 habitaciones
Cento, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Villa en el campo en CentoLa propiedadVilla en el campo en Cento.   En el campo de Emilia he…
$1,00M
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Villa 5 habitaciones en Cento, Italia
Villa 5 habitaciones
Cento, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Villa adosada en CentoLa propiedadVilla adosada en CLASE A en Cento.   Propiedad prestigiosa…
$520,514
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Villa 5 habitaciones en Renazzo, Italia
Villa 5 habitaciones
Renazzo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Villa de cuatro familias en RenazzoLa propiedadVilla de cuatro familias en la clase A de 161…
$320,316
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Villa en Bolonia, Italia
Villa
Bolonia, Italia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 11
Área 1 000 m²
La propiedad se encuentra en una zona montañosa cerca de las ciudades de Bolonia y Modena.La…
$3,31M
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Villa 15 habitaciones en Riccione, Italia
Villa 15 habitaciones
Riccione, Italia
Habitaciones 15
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 380 m²
This villa, spread over four floors, is distinguished by its refined elegance and is strateg…
$1,37M
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Apartamento 2 habitaciones en Casalgrande, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Casalgrande, Italia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Un apartamento único en venta en una residencia de lujo en la costa de San Remo, Italia, val…
$544,936
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Villa 4 habitaciones en Cento, Italia
Villa 4 habitaciones
Cento, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Villa de tres familias en CentoLa propiedadEspléndida villa de tres familias en Cento, de 16…
$400,395
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Villa 4 habitaciones en Renazzo, Italia
Villa 4 habitaciones
Renazzo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Casa unifamiliar semi - en RenazzoLa propiedadCasa adosada semi - en la CLASE A en Renazzo. …
$370,366
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Villa 4 habitaciones en Cento, Italia
Villa 4 habitaciones
Cento, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Villa de tres familias en CentoLa propiedadEspléndida villa de tres familias en Cento de 180…
$420,415
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Villa 4 habitaciones en Renazzo, Italia
Villa 4 habitaciones
Renazzo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Villa adosada en RenazzoLa propiedadVilla adosada en la CLASE A en Renazzo. 167 metros cuadr…
$350,346
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Tipos de propiedades en Emilia-Romaña

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Emilia-Romaña, Italia

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con Terraza
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