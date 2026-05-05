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Villas con piscina en venta en Desenzano del Garda, Italia

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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
GH-DV3780. Casa en una residencia exclusiva en Desenzano.En las verdes colinas que rodean la…
$586,100
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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