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Apartamentos con piscina en venta en Desenzano del Garda, Italia

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áticos
18
1 habitación
6
2 habitaciones
50
3 habitaciones
47
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
GH-DV4905. сартаменты с видом на озеро и бассейномМы предлагаем к продаже большую трехкомнат…
$505,218
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
GA-V001586. Apartamento de tres dormitorios en residencia con piscina en Desenzano del Garda…
$304,772
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
GH-DV4959. Новые апартаменты в центре ДезенцаноДезенцано дель Гарда, в очень престижном райо…
$697,459
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-DV4916. Новые апартаменты с бассейном, недалеко от озераМежду городками Дезенцано и Сирми…
$443,091
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 116 m²
GH-DV5831. Apartamento con vistas al jardín y al lago.Desenzano del Garda,Ofrecemos para la …
$697,459
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-DV4883. Exquisito apartamento con piscina en la zona centralEn el centro de Desenzano del…
$492,324
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