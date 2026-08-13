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Propiedades residenciales en venta en Cortona, Italia

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1 propiedad total found
Villa en Cortona, Italia
Villa
Cortona, Italia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 500 m²
Número de plantas 2
Esta propiedad es una villa tradicional de piedra del 18. Siglo en una ubicación maravillosa…
$1,90M
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