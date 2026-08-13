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Propiedades residenciales en venta en Conegliano, Italia

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1 propiedad total found
Villa 20 habitaciones en Conegliano, Italia
Villa 20 habitaciones
Conegliano, Italia
Habitaciones 20
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 670 m²
Prestigious and magnificent Venetian Villa, built in the 17th century by arch. Longhena, sit…
$7,66M
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