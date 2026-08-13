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Propiedades residenciales en venta en Comunita montana della Valtellina di Sondrio, Italia

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1 propiedad total found
Apartamento 9 habitaciones en Lanzada, Italia
Apartamento 9 habitaciones
Lanzada, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
On the western shore of Lake Garda, obtained from the restoration of an old farmhouse, in th…
$673,339
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