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Propiedades residenciales en venta en Comunita della Valle di Sole, Italia

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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Presson, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Presson, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/1
Apartamento en Presson Precio a consultar. La propiedad TRENTINO - En la aldea de PRESSON…
$100,099
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