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Locales comerciales en venta en Citta di Castello, Italia

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Propiedad comercial 3 600 000 m² en Citta di Castello, Italia
Propiedad comercial 3 600 000 m²
Citta di Castello, Italia
Área 3 600 000 m²
Casa individual en posición panorámica en las afueras. Planta baja con garaje doble. Primer …
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