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Propiedades residenciales en venta en Cerea, Italia

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1 propiedad total found
Villa 26 habitaciones en Cerea, Italia
Villa 26 habitaciones
Cerea, Italia
Habitaciones 26
Dormitorios 21
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 300 m²
Located in the vicinity of Verona, enchanting Real Estate Complex comprising : Venetian Vill…
$4,38M
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