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Villas en venta en Cecina, Italia

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Villa 6 habitaciones en Cecina, Italia
Villa 6 habitaciones
Cecina, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 300 m²
KK-CS156. Villa (venta) » Italia » Toscana » CecinaDesde el mar 6 km / autopista - 7 km / ae…
$4,10M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 4 habitaciones en Cecina, Italia
Villa 4 habitaciones
Cecina, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 310 m²
CA-1581-PI. Nueva villa elegante con piscina en Chechina. Livorno. tuscanyExclusiva villa en…
$1,88M
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