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Propiedades residenciales en venta en Cecina, Italia

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apartamentos
6
8 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Cecina, Italia
Villa 6 habitaciones
Cecina, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 300 m²
KK-CS156. Villa (venta) » Italia » Toscana » CecinaDesde el mar 6 km / autopista - 7 km / ae…
$4,10M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Cecina, Italia
Villa 4 habitaciones
Cecina, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 310 m²
CA-1581-PI. Nueva villa elegante con piscina en Chechina. Livorno. tuscanyExclusiva villa en…
$1,88M
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Red Feniks Montenegro
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Apartamento 4 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
En una zona reservada y vista al lago, a pocos minutos de los servicios de Toscolano, ofrece…
$388,676
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Inmerso en el espléndido entorno del Bogliaco Golf Club, en la zona más refinada del lago de…
$279,190
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Apartamento 2 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
In the beautiful setting of Lake Garda, in a privileged location just steps away from Boglia…
$213,498
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 74 m²
In the stunning setting of Lake Garda, in a privileged location just steps away from the Bog…
$284,664
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Área 82 m²
En el hermoso entorno de Lake Garda, en un lugar privilegiado a pocos pasos del Golf Bogliac…
$271,526
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Apartamento 2 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
En el hermoso entorno del lago Garda, en una ubicación privilegiada a un paseo de piedra de …
$197,075
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