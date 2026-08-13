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Propiedades residenciales en venta en Castiglione delle Stiviere, Italia

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1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Castiglione delle Stiviere, Italia
Villa 6 habitaciones
Castiglione delle Stiviere, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
En Castiglione delle Stiviere, en una zona tranquila y conveniente para todos los servicios …
$480,644
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