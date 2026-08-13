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Locales comerciales en venta en Castiglione del Lago, Italia

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Propiedad comercial 80 m² en Castiglione del Lago, Italia
Propiedad comercial 80 m²
Castiglione del Lago, Italia
Área 80 m²
PO-040216-1. Terreno de 18000 m2 con dos edificios residenciales con una superficie total de…
$820,540
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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