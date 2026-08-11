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Propiedades residenciales en venta en Carrara, Italia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Sorgnano, Italia
Villa 5 habitaciones
Sorgnano, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 500 m²
MG-030715. Villa en Carrara (Italia, Toscana)Villa en Carrara en Beverly Hills, zona exclusi…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 6 habitaciones en Codena, Italia
Villa 6 habitaciones
Codena, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 500 m²
WW-120515-1. Viala на холмах Масса КаррарыВилла с видом на море, расположена среди холмов Ма…
$4,57M
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Red Feniks Montenegro
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Villa en Carrara, Italia
Villa
Carrara, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Piso 2
Carrara Area 440 m2 // 15.000 m2 jardín y olivar // 3 dormitorios // 3 baños // sauna // gar…
$2,09M
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