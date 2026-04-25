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Locales comerciales en venta en Capannori, Italia

1 propiedad total found
Propiedad comercial 1 274 m² en Capannori, Italia
Propiedad comercial 1 274 m²
Capannori, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 274 m²
FP-T913. Empresa agrícola en Gragnano (Gragnano)Empresa agrícola en Gragnano, a 15 km de Luc…
$4,69M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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