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Propiedades residenciales en venta en Camerino, Italia

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casas independientes
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3 propiedades total found
Villa 30 habitaciones en Camerino, Italia
Villa 30 habitaciones
Camerino, Italia
Habitaciones 30
Área 1 400 m²
Número de referencia: N864 (R) Nombre de la propiedad: Casa Ridente Ubicación: En el país Ci…
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Villa 14 habitaciones en Camerino, Italia
Villa 14 habitaciones
Camerino, Italia
Habitaciones 14
Área 430 m²
Número de referencia: N1427Nombre de la propiedad: Casa New RoadUbicación: en el paísCiudad …
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Casa 17 habitaciones en Camerino, Italia
Casa 17 habitaciones
Camerino, Italia
Habitaciones 17
Área 400 m²
Antigua casa de campo, con interiores frescos Varias dependencias incluyendo una tierra de i…
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