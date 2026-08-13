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Propiedades residenciales en venta en Calcinato, Italia

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1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Calcinato, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Calcinato, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
At the gates of Desenzano, we propose a solution inserted in a recently built complex create…
$266,051
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