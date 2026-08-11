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Propiedades residenciales en venta en Cagliari, Italia

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casas independientes
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3 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Cagliari, Italia
Villa 4 habitaciones
Cagliari, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
IT-030420. Tardía de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión. На втором этаже расположе…
$339,938
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Villa 4 habitaciones en Cagliari, Italia
Villa 4 habitaciones
Cagliari, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 130 m²
IT-030420-2. В закрытом кондоминиуме, продается двух уровневая вилла площадью 130 кв.мВ закр…
$345,799
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Villa 4 habitaciones en MureraMuravera, Italia
Villa 4 habitaciones
MureraMuravera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 400 m²
IT-030420-3. Velozya de la República de Bulgaria 400 Y.Reparto de la República de China, San…
$679,876
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