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Propiedades residenciales en venta en Bussolengo, Italia

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1 propiedad total found
Ático Ático 5 habitaciones en Bussolengo, Italia
Ático Ático 5 habitaciones
Bussolengo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Only 15 minutes by car from Lake Garda and from the city of Verona, this elegant and spaciou…
$580,276
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