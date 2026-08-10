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Villas en venta en Bérgamo, Italia

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Villa 20 habitaciones en Tavernola Bergamasca, Italia
Villa 20 habitaciones
Tavernola Bergamasca, Italia
Habitaciones 20
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 23 500 m²
Número de plantas 2
18th-Century Manor House con exclusivo jardín botánico y vista de Monte Isola – Lago IseoSit…
$3,78M
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