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Propiedades residenciales en venta en Bérgamo, Italia

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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Albano SantAlessandro, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Albano SantAlessandro, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 108 m²
PO-A242. Apartamentos (venta) » Italia » Lobardia » Albano Sant'Alessandroático en la 4a pla…
$332,853
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 20 habitaciones en Tavernola Bergamasca, Italia
Villa 20 habitaciones
Tavernola Bergamasca, Italia
Habitaciones 20
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 23 500 m²
Número de plantas 2
18th-Century Manor House con exclusivo jardín botánico y vista de Monte Isola – Lago IseoSit…
$3,78M
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