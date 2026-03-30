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Propiedades residenciales en venta en Asís, Italia

1 propiedad total found
Villa 9 habitaciones en Asís, Italia
Villa 9 habitaciones
Asís, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 740 m²
Casale di Charme | Código 8673 Precio actualizado: 20/03/2025 € 2.200.000 Rodeada por l…
$2,55M
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