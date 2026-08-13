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Propiedades residenciales en venta en Asola, Italia

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1 propiedad total found
Apartamento 11 habitaciones en Castelnuovo, Italia
Apartamento 11 habitaciones
Castelnuovo, Italia
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 550 m²
En el corazón de Lugana, a 100 m de Porto Riel, conveniente para todos los servicios princip…
$544,146
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