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Propiedades residenciales en venta en Arzachena, Italia

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apartamentos
9
casas independientes
23
32 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 111 m²
OC-130319. Kavartorna в Порто-Черво. Brandy de la empresa, la aplicación de la ley de la emp…
$761,930
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento en Cannigione, Italia
Apartamento
Cannigione, Italia
Área 60 m²
IS-190717. A través de la construcción de la empresa. Brandy de la empresa. Это может показа…
$246,162
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 7 habitaciones en Sácer, Italia
Villa 7 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
A short drive from the famous Porto cervo, we offer these wonderful house in a different sty…
$3,28M
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TekceTekce
Apartamento 6 habitaciones en Sácer, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
In a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few minutes by …
$974,426
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Villa 10 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Villa 10 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
A little steep away from Porto Cervo centre and the prestigious Boutiques and nice restauran…
$6,57M
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Villa 9 habitaciones en Sácer, Italia
Villa 9 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Beautiful newly built sea view villa in Cala del Faro with private pool. The house consists …
$3,83M
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Villa 10 habitaciones en Sácer, Italia
Villa 10 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
The charm of the traditional local architecture and the enchanting location make this proper…
$7,55M
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Apartamento 5 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Overlooking the harbour of Porto Cervo, a bright three-room flat on the first floor with a b…
$711,660
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Villa 10 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Villa 10 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 240 m²
At Pantogia, within a condominium of only three units, recently renovated detached villa wit…
$1,92M
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Villa 9 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Villa 9 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
The villa is situated at the foot of the Pantogia hill and enjoys a beautiful view over the …
$3,28M
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Villa 11 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Villa 11 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 11
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 333 m²
A little steep away from Porto Cervo center and the prestigious Boutiques and nice restauran…
$4,82M
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Villa 13 habitaciones en Sácer, Italia
Villa 13 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 13
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 380 m²
In one of the most exclusive locations, overlooking the bay of Cala di Volpe and surrounded …
$4,38M
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Ático Ático 4 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
$1,53M
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Villa 8 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Villa 8 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 271 m²
Located on the renowned and prestigious hill of Pantogia, a single villa with a wonderful vi…
$3,94M
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Villa 8 habitaciones en Sácer, Italia
Villa 8 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
The property is located in one of the most prestigious areas of Sardinia, the Costa Smeralda…
$3,91M
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Apartamento 2 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
In the luxuriant and characteristic Piazza del Principe we propose a splendid flat composed …
$755,454
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Apartamento 11 habitaciones en Sácer, Italia
Apartamento 11 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 11
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Near a most beautiful beaches of Sardinia, we offer a nice duplex to sell. The property is l…
$2,74M
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Villa 11 habitaciones en Sácer, Italia
Villa 11 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 11
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 550 m²
Exclusive villa overlooking the sea at Cala Granu, surrounded by a garden full of plants and…
$13,14M
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Villa en Porto Cervo, Italia
Villa
Porto Cervo, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Villa Mirto is situated on the famous Costa Smeralda, in the heart of Porto Cervo in Sardini…
$3,50M
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Villa 8 habitaciones en Sácer, Italia
Villa 8 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
The villa is located within the residence at the Golf Porto Cervo, inside this beautiful pro…
$2,13M
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Villa 8 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Villa 8 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
When we talk about Sardinia, one of the first thing you imagine is Costa Smeralda. Thinking …
$2,41M
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Villa 16 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Villa 16 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 16
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 370 m²
In a hilly position, surrounded by greenery, with a wonderful view of the Gulf of Pevero, he…
$6,02M
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Apartamento 4 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
We offer a nice flat consisting of 2 bedrooms and a magnificent terrace overlooking the sea.…
$1,04M
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Villa 8 habitaciones en Sácer, Italia
Villa 8 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
The villa is on two levels, on the ground floor is the dining room, the large living room fr…
$2,03M
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Villa 7 habitaciones en Sácer, Italia
Villa 7 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
The Villa, architectonical masterpiece of the costa Smeralda, is located in the spectacular …
$7,66M
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Villa 11 habitaciones en Sácer, Italia
Villa 11 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 11
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 270 m²
The dream of the Costa Smeralda comes to life on the Celvia beach, a long stretch of light-c…
$13,14M
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Villa 10 habitaciones en Arzachena, Italia
Villa 10 habitaciones
Arzachena, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 350 m²
Only a few steps away from all the amenities the area offers and within walking distance of …
$6,90M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Sácer, Italia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Small villa with a beautiful panoramic position, set in a recent and elegant context. On the…
$1,26M
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Apartamento 2 habitaciones en Sácer, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Located in a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few min…
$350,356
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Sácer, Italia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Small villa with spectacular panoramic position overlooking the sea of Cala di Volpe, set in…
$1,37M
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Parámetros de las propiedades en Arzachena, Italia

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