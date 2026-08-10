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Locales comerciales en venta en Arezzo, Italia

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7 propiedades total found
Propiedad comercial 507 m² en Caprese Michelangelo, Italia
Propiedad comercial 507 m²
Caprese Michelangelo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 507 m²
KK-158. Agricultura en venta en ToscanaDormitorios: 10Baños: 8Condición: después de la repar…
$1,64M
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Propiedad comercial 1 000 m² en Caprese Michelangelo, Italia
Propiedad comercial 1 000 m²
Caprese Michelangelo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
KK-1433. Thoque, Kautorización de Muelles, Plegada de la República de China, 6 de la Gran Ma…
$1,32M
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Propiedad comercial 982 m² en Poppi, Italia
Propiedad comercial 982 m²
Poppi, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 982 m²
KK-1196. Villa de lujo con piscina y parcela en venta en ToscanaPrestigioso chalet en venta …
$2,17M
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Propiedad comercial 7 000 m² en San Giovanni Valdarno, Italia
Propiedad comercial 7 000 m²
San Giovanni Valdarno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 7 000 m²
LD-3153. Propiedad de lujo en la parte superior de Chianti ValdarnoEntre las pintorescas col…
$11,72M
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Propiedad comercial 870 m² en Arezzo, Italia
Propiedad comercial 870 m²
Arezzo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 870 m²
KK-1656. Leopoldina con piscina en venta, Valdarno, ToscanaEn las colinas de Valdarno en la …
$1,99M
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Propiedad comercial 7 700 m² en Arezzo, Italia
Propiedad comercial 7 700 m²
Arezzo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 7 700 m²
LD-3096. Tocos, Panatos de Panaya de Panaya. Rebutsk, пригодный для использования в различны…
$17,00M
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Propiedad comercial 969 m² en Anghiari, Italia
Propiedad comercial 969 m²
Anghiari, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 969 m²
KK-1474. Little encantador Borgo Master Residence 350 metros cuadradosDormitorios: 10Baños: …
$1,75M
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