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Propiedades residenciales en venta en Arenzano, Italia

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casas independientes
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3 propiedades total found
Villa en Arenzano, Italia
Villa
Arenzano, Italia
Área 270 m²
KK-070715-4. Villa en complejo privadoVilla: 30 km al aeropuerto de Génova 148 km de la fron…
$3,16M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
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Villa 5 habitaciones en Arenzano, Italia
Villa 5 habitaciones
Arenzano, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 350 m²
ED-250417. Complejo de cuatro villas en la zona de Pineta di ArenzanoEl complejo de cuatro v…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Villa en Arenzano, Italia
Villa
Arenzano, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Número de plantas 3
La villa se encuentra en la parte más prestigiosa de Arenzano, a pocos pasos de las playas, …
$1,75M
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