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Locales comerciales en venta en Alessandria, Italia

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1 propiedad total found
Propiedad comercial 2 200 m² en Alessandria, Italia
Propiedad comercial 2 200 m²
Alessandria, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 200 m²
LD-0387. Villa de lujo en un antiguo suburbio rodeado de verdes paisajes de PiamonteEste com…
$4,10M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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