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Propiedades residenciales en venta en Alessandria, Italia

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1 propiedad total found
Castillo 9 habitaciones en Alessandria, Italia
Castillo 9 habitaciones
Alessandria, Italia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 14
Área 1 700 m²
El castillo se encuentra en la provincia de Alessandria en un asentamiento medieval en las c…
$2,27M
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