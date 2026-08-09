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Villas en venta en Jerusalén, Israel

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Villa 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Villa 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 300 m²
Referencia: J1 Distrito: Ramat Denya Villa de lujo en alquiler – vacaciones Hermosa y espaci…
Precio en demanda
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Villa 7 habitaciones en Jerusalén, Israel
Villa 7 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 7
Área 268 m²
Una propiedad excepcional, de rara belleza, propuesta para la venta por primera vez. En el …
$3,33M
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Villa 9 habitaciones en Jerusalén, Israel
Villa 9 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 9
Área 517 m²
Casa individual en el corazón de Jerusalén, situada en una zona muy prestigiosa 9 piezas 4 b…
$15,32M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 habitaciones en Jerusalén, Israel
Villa 6 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 6
Área 350 m²
Magnífica villa en el centro de Givat Hambatar, 350 m2 construidos, 400 m2 de terreno, enorm…
$5,34M
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