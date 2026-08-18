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Villas en venta en Herzliya, Israel

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11 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 7 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 7
Área 247 m²
casa de 247 m2 en 2 niveles. en una parcela de 424 m2 Renovar. gran potencial. posibilidad d…
$2,01M
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Villa 7 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 7 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 7
Área 247 m²
casa de 247 m2 en 2 niveles. en una parcela de 424 m2 Un potencial de restauración .gran pot…
$2,25M
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Villa 10 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 10 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 10
Área 1 082 m²
La Residencia Zamenhof es una propiedad extraordinaria que encarna la privacidad, el lujo y …
$15,74M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 5 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 5 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 5
Área 330 m²
Situado en uno de los barrios más prestigiosos de Israel, a solo 400 metros de la costa, est…
$7,20M
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Villa 6 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 6 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 6
Área 400 m²
Referencia: HR 128 Distrito Hertzelia Pitouah Hermosa villa moderna En una calle tranquila 4…
$7,25M
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 430 m²
Plot of land with an old, existing home around 2 minutes from the sea to build a new dream h…
$3,05M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 200 m²
Little Paris, un cóctel de arte, cultura y arte culinario, The Cherry of Tel Aviv –, hay muc…
Precio en demanda
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 820 m²
La villa más hermosa en venta en Israel, ubicada en el barrio de élite y exclusivo del barri…
Precio en demanda
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 673 m²
Gorgeous house with amazing seaview in Herzliya Pituach for sale. The house was renovated in…
Precio en demanda
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 440 m²
Impresionante villa nueva en venta en Herzliya Pituach, ubicada en el lado occidental de la …
Precio en demanda
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 550 m²
Una magnífica villa con piscina, cascadas y enormes techos, en la mejor ubicación, la infame…
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