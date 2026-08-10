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Villas en venta en Tel-Aviv, Israel

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Tel Aviv
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16 propiedades total found
Villa 2 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 2 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 2
Área 58 m²
Situado en el corazón de Tel Aviv, 2,5 habitaciones luminosas y tranquilas con ascensor, a 2…
$1,13M
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Villa 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 160 m²
Casa privada de 160m2 espacio habitable en 250m2 de terreno. Piscina y jardín. No hay trabaj…
$2,25M
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Villa 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 105 m²
Ideal para una gran familia! Situado entre Namal Tel Aviv y el distrito de Basilea. 4 habita…
$2,30M
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Villa 6 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 6 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 6
Área 266 m²
Una lujosa casa de ensueño en Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, en venta exclusiva. En el…
$8,10M
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Villa 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 170 m²
En la calle Bograshov, a tiro de piedra del Dizengoff Center, en un edificio renovado, ático…
$3,15M
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Villa 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 118 m²
Moderno edificio cerca del parque Hayarkon 108m2 + 10m2 balcón 5 habitaciones totalmente amu…
Precio en demanda
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Villa 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 85 m²
¡ Basel! Miklat (abri) apartamento situado entre Dizengoff Street y Basel Street para renova…
$1,45M
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Villa 6 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 6 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 6
Área 360 m²
Nueva / lujosa villa de 300m2 + jardín y spa ubicación excepcional excelente calidad / preci…
$4,16M
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Villa 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 149 m²
Hermosa planta baja en un nuevo edificio situado entre Kikar Rabin y Bloch Street. 4 habitac…
$2,60M
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Villa 2 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 2 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 2
Área 58 m²
En Venta – Apartamento 2 habitaciones en Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 Si…
$1,07M
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Villa 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 170 m²
En la calle Bograshov, cerca del centro de Dizengoff, en un edificio renovado, ático dúplex …
$3,50M
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Villa 2 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 2 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 2
Área 40 m²
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en la parte occidental de Florentine. Construcción nueva y…
$995,670
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Villa en Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Little Paris, un cóctel de arte, cultura y arte culinario, The Cherry of Tel Aviv –, hay muc…
Precio en demanda
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Villa en Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
2 parcelas diferentes de tierra en venta en las calles más buscadas del famoso barrio Neve T…
Precio en demanda
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Villa en Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 970 m²
Lovely and historic townhouse undergoing renovations in the heart of Tel-Aviv’s famous white…
$13,26M
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Villa en Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 2 020 m²
1 gorgeous and huge home and a smaller home on a plot of land in the heart of Neve-Tzedek fo…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Tel-Aviv, Israel

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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