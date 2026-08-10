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Villas en venta en Distrito de Tel-Aviv, Israel

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Tel-Aviv
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Tel Aviv
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Herzliya
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30 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 7 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 7
Área 247 m²
casa de 247 m2 en 2 niveles. en una parcela de 424 m2 Renovar. gran potencial. posibilidad d…
$2,01M
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Villa 2 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 2 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 2
Área 58 m²
Situado en el corazón de Tel Aviv, 2,5 habitaciones luminosas y tranquilas con ascensor, a 2…
$1,13M
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Villa 10 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 10 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 10
Área 1 082 m²
La Residencia Zamenhof es una propiedad extraordinaria que encarna la privacidad, el lujo y …
$15,74M
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TekceTekce
Villa en Bat Yam, Israel
Villa
Bat Yam, Israel
Referencia: BY 206 Nuevo proyecto en Bat Yam a solo 10 minutos de Tel Aviv y a pocos pasos d…
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 160 m²
Casa privada de 160m2 espacio habitable en 250m2 de terreno. Piscina y jardín. No hay trabaj…
$2,25M
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Villa 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 105 m²
Ideal para una gran familia! Situado entre Namal Tel Aviv y el distrito de Basilea. 4 habita…
$2,30M
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Villa 6 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 6 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 6
Área 266 m²
Una lujosa casa de ensueño en Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, en venta exclusiva. En el…
$8,10M
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Villa 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 170 m²
En la calle Bograshov, a tiro de piedra del Dizengoff Center, en un edificio renovado, ático…
$3,15M
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Villa en Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Referencia TL 2438 Distrito en el corazón de Tel Aviv 100 m2 del mar El proyecto garantiza s…
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 118 m²
Moderno edificio cerca del parque Hayarkon 108m2 + 10m2 balcón 5 habitaciones totalmente amu…
Precio en demanda
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Villa 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 85 m²
¡ Basel! Miklat (abri) apartamento situado entre Dizengoff Street y Basel Street para renova…
$1,45M
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Villa 6 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 6 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 6
Área 360 m²
Nueva / lujosa villa de 300m2 + jardín y spa ubicación excepcional excelente calidad / preci…
$4,16M
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Villa 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 149 m²
Hermosa planta baja en un nuevo edificio situado entre Kikar Rabin y Bloch Street. 4 habitac…
$2,60M
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Villa 5 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 5 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 5
Área 330 m²
Situado en uno de los barrios más prestigiosos de Israel, a solo 400 metros de la costa, est…
$7,20M
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Villa 2 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 2 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 2
Área 58 m²
En Venta – Apartamento 2 habitaciones en Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 Si…
$1,07M
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Villa 6 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 6 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 6
Área 400 m²
Referencia: HR 128 Distrito Hertzelia Pitouah Hermosa villa moderna En una calle tranquila 4…
$7,16M
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Villa 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 170 m²
En la calle Bograshov, cerca del centro de Dizengoff, en un edificio renovado, ático dúplex …
$3,50M
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Villa 6 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Villa 6 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 6
Área 230 m²
Referencia: RG 106 Hermosa villa en Ramat Gan Distrito: Ramat Chen 6 piezas Tierra: 417 m2 S…
$3,96M
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Villa 7 habitaciones en Herzliya, Israel
Villa 7 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 7
Área 247 m²
casa de 247 m2 en 2 niveles. en una parcela de 424 m2 Un potencial de restauración .gran pot…
$2,23M
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Villa 2 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Villa 2 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 2
Área 40 m²
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en la parte occidental de Florentine. Construcción nueva y…
$995,670
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Villa en Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Little Paris, un cóctel de arte, cultura y arte culinario, The Cherry of Tel Aviv –, hay muc…
Precio en demanda
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 820 m²
La villa más hermosa en venta en Israel, ubicada en el barrio de élite y exclusivo del barri…
Precio en demanda
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 440 m²
Impresionante villa nueva en venta en Herzliya Pituach, ubicada en el lado occidental de la …
Precio en demanda
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Villa en Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
2 parcelas diferentes de tierra en venta en las calles más buscadas del famoso barrio Neve T…
Precio en demanda
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Villa en Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 970 m²
Lovely and historic townhouse undergoing renovations in the heart of Tel-Aviv’s famous white…
$13,26M
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 430 m²
Plot of land with an old, existing home around 2 minutes from the sea to build a new dream h…
$3,05M
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 200 m²
Little Paris, un cóctel de arte, cultura y arte culinario, The Cherry of Tel Aviv –, hay muc…
Precio en demanda
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 673 m²
Gorgeous house with amazing seaview in Herzliya Pituach for sale. The house was renovated in…
Precio en demanda
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Villa en Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 550 m²
Una magnífica villa con piscina, cascadas y enormes techos, en la mejor ubicación, la infame…
Precio en demanda
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Villa en Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 2 020 m²
1 gorgeous and huge home and a smaller home on a plot of land in the heart of Neve-Tzedek fo…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Distrito de Tel-Aviv, Israel

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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