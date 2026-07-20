Barrio residencial Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion

Comercialización exclusiva Apartamento de 4 habitaciones espacioso, reciente (unos 3 años solamente), perfectamente diseñado y limpio en cada detalle. ✔️ Alrededor de 100 m2 construidos ✔️ Terraza (espejo) de unos 12 m2 ✔️ Orientación sureste ✔️ Vista sin estructura y verde, no edificable en el futuro ✔️ 5a planta fuera de 7 ✔️ Espacio de estacionamiento registrado en Tabou ✔️ Acceso completo al ascensor ? Ubicación ideal en el distrito de Gani Rishon – una zona joven, tranquila y en desarrollo, adyacente a un jardín público, cerca de las escuelas y con una salida rápida de la ciudad. El apartamento incluye: ✨ Cocina de lujo de Aviv ✨ Aire acondicionado en todas las habitaciones (sujeto a garantía de unos 2 años todavía) ✨ Calentador de agua de gas + calentador de agua solar ✨ Barras transparentes en todas las habitaciones ✨ Barcos de vidrio levantados en la terraza ✨ Mejoras y adiciones por valor de decenas de miles de shekels ? Apartamento cuidadosamente mantenido, sin necesidad de renovación – simplemente entrar con sus maletas y disfrutar Precio de comercialización: 2.690.000