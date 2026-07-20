Barrio residencial Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion

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Comercialización exclusiva
Apartamento de 4 habitaciones espacioso, reciente (unos 3 años solamente), perfectamente diseñado y limpio en cada detalle.
✔️ Alrededor de 100 m2 construidos
✔️ Terraza (espejo) de unos 12 m2
✔️ Orientación sureste
✔️ Vista sin estructura y verde, no edificable en el futuro
✔️ 5a planta fuera de 7
✔️ Espacio de estacionamiento registrado en Tabou
✔️ Acceso completo al ascensor
? Ubicación ideal en el distrito de Gani Rishon – una zona joven, tranquila y en desarrollo, adyacente a un jardín público, cerca de las escuelas y con una salida rápida de la ciudad.
El apartamento incluye:
✨ Cocina de lujo de Aviv
✨ Aire acondicionado en todas las habitaciones (sujeto a garantía de unos 2 años todavía)
✨ Calentador de agua de gas + calentador de agua solar
✨ Barras transparentes en todas las habitaciones
✨ Barcos de vidrio levantados en la terraza
✨ Mejoras y adiciones por valor de decenas de miles de shekels
? Apartamento cuidadosamente mantenido, sin necesidad de renovación – simplemente entrar con sus maletas y disfrutar
Precio de comercialización: 2.690.000
Localización en el mapa
Rishon LeZion, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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