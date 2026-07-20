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Barrio residencial Superbe penthouse talpiot

Jerusalén, Israel
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$2,13M
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ID: 38332
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Derekh Beit Lehem, 138

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Magnífico ático en venta en Jerusalén, en el distrito de Talpiot! Nuevo edificio 11a planta con ascensores 4 piezas (5 piezas originalmente) 2 baños 135m2 + 100m2 de terraza Cocina exterior Calefacción planta 2 plazas de aparcamiento Precio: 6.480.000

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