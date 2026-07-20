  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv

Barrio residencial magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
;
Barrio residencial magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv
1
Dejar una solicitud
ID: 38256
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 61

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
magnic 4 habitaciones en el corazón de tal aviv !!!! 92 m2 espacio habitable posible terraza !!! brillante y silencioso

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,01M
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
de
$16,40M
Barrio residencial Terrain 500 m prive au tabu quartier neve zeev a rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,62M
Barrio residencial Une opportunite rare de vivre dans un appartement neuf a katamon jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,427
Barrio residencial Belle opportunite a ne pas rater 4 pieces a vendre dans un immeuble recent het ashdod
Asdod, Israel
de
$718,320
Está viendo
Barrio residencial magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse
Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse
Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse
Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse
Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse
Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse
Ramat Gan, Israel
de
$1,24M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 3 pieces darchitecte a vendre vue imprenable sur la mer hayarkon tel aviv
Barrio residencial Magnifique 3 pieces darchitecte a vendre vue imprenable sur la mer hayarkon tel aviv
Barrio residencial Magnifique 3 pieces darchitecte a vendre vue imprenable sur la mer hayarkon tel aviv
Barrio residencial Magnifique 3 pieces darchitecte a vendre vue imprenable sur la mer hayarkon tel aviv
Barrio residencial Magnifique 3 pieces darchitecte a vendre vue imprenable sur la mer hayarkon tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 3 pieces darchitecte a vendre vue imprenable sur la mer hayarkon tel aviv
Barrio residencial Magnifique 3 pieces darchitecte a vendre vue imprenable sur la mer hayarkon tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,95M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv
Barrio residencial A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv
Barrio residencial A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv
Barrio residencial A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv
Barrio residencial A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv
Barrio residencial A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,068
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir