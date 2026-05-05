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Barrio residencial Toit prive

Jerusalén, Israel
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$3,13M
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ID: 36514
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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En la hermosa y pastoral calle Caspi con vistas panorámicas del casco antiguo. Entrada privada, 2 terrazas succah + techo privado y un ascensor privado en cada planta, renovado con gran potencial.

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Jerusalén, Israel
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