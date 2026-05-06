Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

¿Buscas un nuevo proyecto en Netanya? Mordecai Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya a los pies del kikar. El proyecto está situado en el corazón de la ciudad en uno de los lugares más buscados de Netanya. Características del proyecto: La arquitectura de la torre residencial, el diseño moderno y la accesibilidad del proyecto lo convierten en un lugar muy codiciado. Todo está al alcance y accesible a pie. Alto rendimiento: vestíbulo decorado por el diseñador, 2 ascensores ultrarrápidos y modernos incluyendo un chabbatic. Cada apartamento se vende con una plaza de aparcamiento subterráneo. revestimiento exterior de aluminio blanco. La construcción comenzó. Entrega mayo/junio 2025. Garantía bancaria. Características del apartamento : Piso en toda la casa 80x80, aire acondicionado centralizado, muebles de baño de calidad, grifos de mezcla, puertas interiores de calidad, cocina personalizable, aseo colgado, persianas eléctricas en toda la casa. Apartamento de 2 habitaciones 60 m2+20m2. Apartamento de 4 habitaciones 110m2+22m2. Vistas impresionantes del kikar y el mar. Ven a visitar tu futuro apartamento.