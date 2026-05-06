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Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35959
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahalat Binyamin, 84 Levinsky Toast

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Espectacular ático en un nuevo edificio (2021) – Cerca de Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Situado en la calle Gruzenberg, a pocos pasos del mercado, la playa y los lugares más vibrantes de Tel Aviv, este raro ático ofrece una mezcla perfecta de lujo, comodidad y ubicación privilegiada. Detalles de la propiedad: 3 habitaciones (2 dormitorios, incluyendo una habitación segura mamada + salón) 2 baños 4a planta con ascensor 92,2 m2 dentro 28,2 m2 de terraza soleada 83,3 m2 de azotea privada 2 plazas de aparcamiento privado (sistema robotizado) Espacio en la azotea: Jacuzzi privado Cocina al aire libre y barbacoa Zona Un espacio exterior perfecto para recibir, relajarse y disfrutar de la vista de la ciudad. Precio: 10.500.000 Para una visita exclusiva y más detalles, contacte con Premium Real Estate.

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