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Barrio residencial Grand jardin

Ascalón, Israel
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$1,06M
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ID: 36421
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

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villa adosada 6 pcs con mamad hermoso jardín lugar tranquilo y pastoral master bed room of 30m2

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Ascalón, Israel
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